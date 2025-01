Prefeitura de Porto Alegre está iniciando análises sobre preço da passagem de ônibus municipal em 2025  

Em dezembro, Melo disse que trataria do assunto a partir do início de seu segundo mandato.

Enquanto capitais do país começam o ano com novos valores de passagem de ônibus municipal, em Porto Alegre as negociações entre poder público e empresas concessionárias ainda não começaram . Tradicionalmente, o valor é reajustado em fevereiro na capital gaúcha.

No ano que acaba de se encerrar, segundo a prefeitura, devem ter sido desembolsados R$ 132 milhões para a manutenção da passagem em R$ 4,80, transferidos da administração pública para as 12 empresas concessionárias que atuam na Capital. O valor exato ainda está sendo calculado.

— Vamos ter de discutir agora o tamanho do nosso orçamento e as nossas dificuldades. Vou ter de analisar o tamanho do dinheiro que vou poder colocar no sistema. Isso vai influenciar na decisão sobre a passagem — disse em 14 de dezembro.