Veja quem brilhou na cena social na chegada do Ano-Novo

Horizontes



O designer e empresário de moda, Teodoro Salazar engatou temporada de dolce far niente para as festas de início de ano ao sabor da companhia de Frederico Antunes, em Guarapari, no litoral do Espírito Santo. Cheio de planos e projetos criativos, Salazar retorna neste sábado, dia 4, para tirar dos croquis suas novas criações para a estação. O fã clube do profissional caxiense faz contagem regressiva enquanto aguarda pelas boas novas que devem chegar às vitrines no ensejo das energias do Ano-Novo repleta de cores, marca registrada de suas produções, com muito alto astral.