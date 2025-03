Melo discute com prefeitos da Região Metropolitana intenção de cortar serviços de saúde

Após anunciar que cortará serviços de saúde diante da superlotação de leitos em Porto Alegre , o prefeito Sebastião Melo começa nesta terça-feira (18) uma rodada de conversas com colegas da Região Metropolitana. Nas reuniões, o prefeito vai explicar a decisão de restringir atendimentos de saúde na Capital e as consequências disso para os pacientes de cidades vizinhas.

— A dor não tem fronteiras, mas não temos capacidade instalada para receber a todos. Há responsabilidades dos municípios, do Estado e da União. Não vou transferir a responsabilidade, mas não vou ficar com toda essa carga — reclama o prefeito da Capital.

Na prática, o prefeito quer apoio para pleitear recursos efetivos de outros entes federativos, sobretudo do governo estadual. Desde 2021, Melo reclama do Programa Assistir, que redistribuiu os incentivos do Estado às instituições de saúde a partir de critérios técnicos. Na ocasião, houve aumento de aporte a hospitais do Interior e redução para alguns da Grande Porto Alegre.