Melo indica concessão parcial do Dmae, com tratamento de água pela prefeitura e de esgoto pela iniciativa privada

O prefeito Sebastião Melo afirmou, neste domingo (23), durante entrevista na Holanda, que está inclinado a encaminhar a concessão parcial do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), mantendo a captação e o tratamento da água a cargo do poder público. Neste formato, depois de tratada, a água seria vendida a uma concessionária que ficaria responsável pela ampliação da rede de água e distribuição à população.

O formato, segundo Melo, evita a demissão dos servidores do Dmae e reduz os conflitos na Câmara de Vereadores .

— Desenhamos o modelo no final do ano passado e estamos trabalhando neste sentido. Eu considero que dá uma segurança maior para a população e para os vereadores (a concessão parcial). Não vai fazer uma concessão total. Entregar para o privado fazer esgoto é uma coisa pacífica — disse Melo, após visitar o Museu das Enchentes dos Países Baixos. — Se vai fazer concessão parcial, está dizendo para os funcionários que eles continuarão dentro do Dmae. Se diz que vai fazer total, cria um ambiente difícil.