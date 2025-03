Show celebra 80 anos de Elis Regina na Casa de Cultura Mario Quintana

Cerca de mil pessoas acompanharam show na Travessa dos Cataventos, segundo a organização, Denzel Valiente / Grupo RBS

Elis Regina está no centro de uma série de homenagens. Se estivesse viva, a gaúcha, dona de uma das vozes mais emblemáticas da música popular brasileira, completaria 80 anos nesta segunda-feira (17). Em Porto Alegre, como homenagem ao aniversário de Elis, a atriz e cantora Laila Garin cativou o público em um show marcante na Travessa dos Cataventos, nesta noite.

No repertório, clássicos de diferentes fases da carreira da gaúcha foram entoados durante uma hora e meia. Laila, imersa no ser Elis, embalou as cerca de mil pessoas que acompanhavam atentas ao show com músicas como Fascinação, Arrastão, Madalena e Os Sonhos Mais Lindos.

A baiana de 47 anos, encarnou Elis Regina pela primeira vez em 2013, no espetáculo "Elis, A Musical". Desde então, passou a apresentar o show "Laila canta Elis", uma produção intimista e feita completamente por mulheres.

As amigas Larissa Zanette, bióloga, e Maiara Rech, geóloga, vieram de Torres para fazer um curso na Capital e aproveitaram para acompanhar o show.

— É muito bom e muito importante a gente poder estar aqui prestigiando uma homenagem a Elis, que é uma grande artista de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul — ressalta Maiara.

Homenagens a Elis Regina

Na Casa de Cultura Mario Quintana, no Centro Histórico da Capital, as homenagens a Elis começaram no dia 11 de março e devem seguir até o próximo domingo (23).

A Cinemateca Paulo Amorim (R. dos Andradas, 736) exibirá filmes relacionados à trajetória da gaúcha, tendo como principal título o documentário Elis & Tom - Só Tinha de Ser com Você (2023), um grande sucesso de público. O longa de Roberto de Oliveira e Jom Tom Azulay será exibido no sábado (22), às 15h, na Sala Eduardo Hirtz.

Além desse, os fãs poderão assistir novamente Belchior - Apenas um Coração Selvagem, no dia 18, e Nada Será Como Antes, com os músicos do Clube da Esquina, no dia 19 – todos artistas consagrados pelas interpretações de Elis.

Também haverá a estreia de Milton Bituca Nascimento, a partir do dia 20, outro compositor fundamental na história da eterna Pimentinha. Todos serão exibidos às 19h15min na Sala Norberto Lubisco.

Shows

E como não ter um show para relembrar os principais sucessos de Elis Regina? O Tributo à Elis com Rê Adegas, no Grezz Poa (R. Alm. Barroso, 328), será o ponto de encontro para quem quiser soltar a voz na Capital.

A primeira data (19) do show já está com os ingressos esgotados, mas haverá sessão extra na quinta-feira, dia 27 de março. As entradas antecipadas estão disponíveis em gzh.digital/TributoElis, com valores a partir de R$ 40, ou no local, na hora, sujeito à disponibilidade.

O Theatro São Pedro também será palco de homenagens à cantora gaúcha com o show Elis 80, dos músicos Rosana Marques e Alexandre Alles. Parte do projeto Memória Elis Regina, o espetáculo traz a dupla interpretando clássicos que cativaram gerações de álbuns como Dois Na Bossa, Falso Brilhante e Trem Azul.

Eles se apresentam no domingo (23) no Teatro Oficina Olga Reverbel (Praça Mal. Deodoro, s/n), às 19h. Os bilhetes estão à venda em gzh.digital/Elis80, com valores de R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia-entrada).

Saraus

Participando de uma série de palestras em Porto Alegre desde a última terça-feira (13), o jornalista e músico Arthur de Faria, autor de Elis: Uma Biografia Musical, ainda participa de duas celebrações.