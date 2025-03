Sete escolas desfilam pelo Grupo Prata. Alex Rocha / PMPA/Divulgação

Falta pouco para as escolas de samba dos Grupos Ouro e Prata de Porto Alegre e Região Metropolitana realizarem seus desfiles. A partir desta sexta-feira (14), às 21h30min, o espetáculo toma conta do Complexo Cultural do Porto Seco.

Os portões serão abertos às 17h, e o acesso às arquibancadas será gratuito, por ordem de chegada. Este ano, estarão disponíveis 6.480 lugares.

Confira, abaixo, um resumo dos sete enredos que serão defendidos pelas agremiações do Grupo Prata: Filhos de Maria, Protegidos da Princesa Isabel, Realeza, Academia de Samba Praiana, Unidos da Vila Mapa, Império da Zona Norte e União da Tinga.

A lista segue a ordem das apresentações.

Enredos do Grupo Prata

Sexta-feira (14)

21h30min — Filhos de Maria

Enredo: Temos o Nosso Próprio Tempo

Para o Carnaval 2025, a Filhos de Maria levará para a Avenida grandes questionamentos sobre a medição do tempo: como a humanidade se organiza para contá-lo, como ele marca a jornada da vida e, principalmente, como o tempo é um templo particular de devoção a nossa existência e ao nosso destino.

22h35min — Protegidos da Princesa Isabel

Enredo: A Protegidos Toda Zen: Budismo, o Caminho para a Iluminação

A Protegidos celebra sua história ao revisitar um de seus enredos mais marcantes: Budismo, o Caminho para a Iluminação, de 2007. Ao contar a jornada de Sidarta Gautama, a escola não apenas honra seu passado, mas também convida o público a refletir sobre sua própria caminhada rumo à iluminação espiritual e coletiva.

23h40min — Realeza

Enredo: A Água Baixou... E o Quilombo Resistiu!

O enredo nasceu da necessidade de continuar dando ao povo negro o protagonismo que lhe é de direito, reafirmando o compromisso da Realeza com as causas da comunidade negra no Rio Grande do Sul. É um manifesto no qual a escola denuncia o descaso vivido pelas comunidades quilombolas em Porto Alegre, evidenciando tanto o racismo estrutural quanto o ambiental.

Sábado (15)

21h — Academia de Samba Praiana

Enredo: O Renascer do Mundo Verde e Rosa

A Praiana traz para seu Carnaval o simbolismo e a representatividade das cores verde e rosa. O verde da natureza, da esperança, da energia, da prosperidade, da saúde, da renovação e do bem-viver. O rosa da força feminina, do romantismo, da beleza, da suavidade, da pureza, da delicadeza e das flores. Sagrada simetria, consagrada sincronia, belíssima aquarela.

22h05min — Unidos da Vila Mapa

Enredo: Nesta Terra de Marias, Uma História Foi Escrita. A Rainha do Cangaço foi Maria Bonita!

Ao escolher Maria Gomes de Oliveira, a Maria Bonita, como tema, a Vila Mapa celebra uma das maiores figuras femininas da história contemporânea do Brasil. Por meio de histórias e causos que já se espalharam pelo país, a escola vai mostrar a trajetória da mulher mais importante do cangaço, que inspirou várias gerações.

23h10min — Império da Zona Norte

Enredo: Pra Não Dizer que Não Falei de Flores

A Império da Zona Norte celebra suas cinco décadas de existência com uma viagem cultural repleta de memórias, fantasias e trajetórias. O enredo homenageia figuras importantes da comunidade e exalta as origens negras da agremiação, trazendo temáticas que evidenciam toda a garra do seu povo.

00h15min — União da Tinga

Enredo: A Cura que Vem da Terra!

Segundo a tradição religiosa do batuque gaúcho, o ano de 2025 será regido por Xapanã, o senhor do lilás, das palhas e da cura. Dentro da União da Tinga, houve um clamor por uma homenagem. Assim, a agremiação vai contar, cantar e louvar um dos orixás mais populares e respeitados das matrizes africanas.