Elis Regina: 80 anos da voz que marcou Porto Alegre e o Brasil; assista

Ao longo do episódio, os convidados exploram a infância de Elis no bairro IAPI, ressaltando como o ambiente comunitário moldou sua postura artística e disciplina profissional. A conversa relembra histórias sobre os primeiros passos da cantora no Clube do Guri e sua rápida ascensão na cena musical, que culminou na consagração como a maior intérprete do Brasil. Arthur compartilha bastidores de sua biografia musical sobre Elis, enquanto Bruna Paulin destaca a importância de preservar e celebrar o legado da artista em Porto Alegre.