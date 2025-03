Pelo segundo ano consecutivo, Rádio 92, em parceria com GZH, vai transmitir o Carnaval de Porto Alegre

Os comunicadores Gustavo Gossen, Amanda Souza e Alexandre Rodrigues estão à frente do projeto "Ziriguidum". Renata Dotto / Agencia RBS

Comunicadores

Desta vez, Amanda Souza, comunicadora de GZH, 92 e RBS TV, e Gustavo Gossen, repórter da Rádio Gaúcha (93.7 FM), estarão ao vivo, diretamente do Complexo Cultural do Porto Seco, ancorando o projeto Ziriguidum, trazendo para a audiência informações, comentários em tempo real sobre os desfiles do Grupo Ouro e conteúdos exclusivos.

Na avenida, o repórter Alexandre Rodrigues, colunista da seção Eu Sou do Samba, do Diário Gaúcho, estará a postos para registrar as concentrações e conversar com a galera que faz o Carnaval de Porto Alegre acontecer e ser histórico ano após ano.

O acesso às arquibancadas do Porto Seco é gratuito. Neste ano, serão disponibilizados 6.480 lugares. A venda de ingressos segue aberta, por meio da plataforma Sympla (com taxa) e na bilheteria oficial, na loja Planeta Surf do Bourbon Wallig (sem taxa). Os valores das entradas nos camarotes e frisas variam entre R$ 2 mil e R$ 6 mil para ambas as noites. As frisas têm capacidade para oito pessoas e os camarotes, para 15.

Serviço

Sexta-feira (14)

AQUECE EM GZH

A partir da meia-noite, no canal do YouTube @gzhdigital

ZIRIGUIDUM

Transmissão dos desfiles do Grupo Ouro, a partir de 0h30min, no Canal do Youtube @vempra92

Sábado (15)

AQUECE EM GZH

A partir de 0h30min, no canal do YouTube @gzhdigital

ZIRIGUIDUM