Com IPVA, IPTU e outros gastos de fim de ano, veja como organizar as contas

Com a proximidade dos eventos de final de ano, equilibrar as contas é uma tarefa ainda mais complicada. A soma de gastos ligados a festas e pagamentos obrigatórios, como o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), impõem aos cidadãos a necessidade de organização para não entrar no novo ano com finanças descontroladas.

Além do IPVA, o período também é marcado por outras contas fixas, como Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e matrícula escolar. Com isso, especialistas afirmam que é fundamental mapear o orçamento e racionalizar o consumo para obter êxito no controle financeiro.

Contas “na ponta do lápis”

Wendy Haddad Carraro, educadora financeira e professora do curso de Ciências Contábeis da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), destaca a importância de ter clareza sobre o dinheiro disponível, o total das contas a pagar e quais são as prioridades. Isso ajuda a tornar os gastos mais eficientes e controlados.

A gente tem que sempre avaliar isso. É como se a gente desse uma nota para cada conta, colocando em ordem de necessidade, na ponta do lápis. Eu preciso saber o quanto esse montante vai representar dentro do meu orçamento. WENDY HADDAD CARRARO Educadora financeira e professora de Ciências Contábeis da UFRGS

Antecipação pode trazer vantagens

Wendy afirma que é necessário reservar dinheiro para pagar contas fixas obrigatórias, como IPVA, IPTU e rematrículas. Como esses gastos são inadiáveis, é importante tentar quitá-los de forma antecipada para garantir espaço no orçamento, segundo a educadora financeira.

— Se a pessoa tem o dinheiro, quitar de forma antecipada pode garantir bons descontos e aliviar as contas dos próximos meses — pontua.

A educadora salienta que é preciso ver o percentual de cada desconto antes de tomar essa decisão. Caso não seja possível pagar de forma antecipada, é importante planejar o parcelamento para não criar uma grande sobreposição de custos nos próximos meses.

O analista de investimentos e planejador financeiro da Severo Capital, Adriano Severo, afirma que é importante tentar fugir de empréstimos para pagar impostos:

A melhor maneira é parcelar normal mesmo, sem pegar empréstimo. Porque se for pegar crédito, vai ter juros, alguma tarifa, taxa e vai acabar pagando mais. ADRIANO SEVERO Analista de investimentos e planejador financeiro

Avaliação

Além de tabular e elencar as contas, repensar e avaliar os gastos com itens não essenciais também podem ajudar no controle das finanças, segundo Wendy. Se o cidadão está com o orçamento apertado, é importante racionalizar o consumo para evitar compras por impulso que poderão gerar uma bola de neve no endividamento, segundo a educadora:

— A gente tem que colocar limites de quanto a gente pode gastar. Posso ver roupas e sapatos em brechós. Posso fazer trocas ao invés de comprar coisas novas. Às vezes, as pessoas querem apenas comprar itens novos, mas a gente tem que pensar de onde é que vai vir o dinheiro.

Fôlego para o próximo ano

O planejador financeiro Adriano Severo afirma que, após colocar no papel todos os gastos obrigatórios, é importante avaliar cada aquisição de item não essencial para não comprometer o orçamento do próximo ano:

— Tem que ver o quanto vai sobrar de dinheiro para poder utilizar sem que afete o orçamento do próximo ano. É importante levar em consideração que, se a pessoa fizer um parcelamento agora de 12 vezes para esse Natal, que nem chegou, ela vai terminar de pagar essa conta próximo do Natal do ano que vem.

