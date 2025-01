Depois da virada do ano, o que todo mundo quer saber é quando será o Carnaval

Depois da virada do ano, o assunto prioritário na Terra Brasilis é o Carnaval . Todo mundo quer saber quando será? Pois te digo, a maior festa popular do mundo vai ser nos dias 1º, 2, 3 e 4 de março.

E em Caxias do Sul, o desfile de Carnaval de Rua com as escolas da cidade vai ocorrer no dia 8 de março, quando Diogo Braga da Rosa assumirá o reinado de Rei Momo, Jéssica Jardim da Silva será a rainha, e Natália Almeida Borges e Karine de Oliveira Ribeiro serão as princesas.