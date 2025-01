Paulinho Dill recebe alta hospitalar e deve permanecer em Passo Fundo para tratamento neurológico

Cantor sofreu grave acidente em novembro. Banda Os Atuais / Divulgação

O cantor Paulinho Dill, da banda Os Atuais, recebeu alta hospitalar neste sábado (4), após ficar internado duas semanas no Hospital de Clínicas de Passo Fundo, no norte gaúcho.

A informação foi divulgada pela banda em comunicado publicado nas redes sociais. O artista deve permanecer em Passo Fundo para realizar tratamento de neuromodulação. Conforme a publicação, Paulinho está proibido de receber visitas por orientação médica, uma vez que ainda está em recuperação e necessita de descanso.

No texto, a banda também diz que a partir da próxima terça-feira (7), a família do músico fará um esclarecimento oficial com prestação de contas referentes aos custos com o hospital. Isso porque a banda e familiares lançaram uma campanha para ajudar no tratamento médico do artista, através de Pix solidário.

Dill foi transferido para o Hospital de Clínicas de Passo Fundo em 22 de dezembro. Ele estava internado desde 6 de dezembro no Hospital de Santo Ângelo, para realizar uma cirurgia na face, e no dia 19 foi diagnosticado com uma infecção pulmonar.

Grave acidente em novembro

Dill sofreu um acidente no dia 11 de novembro, na RS-307, na altura do km 50, no trecho entre Santo Cristo e Cândido Godói, no Noroeste. Conforme o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o músico perdeu o controle do veículo e capotou.