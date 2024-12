Cantor Paulinho Dill, da banda Os Atuais, deixa a UTI e apresenta melhoras neurológicas

Cantor sofreu grave acidente em novembro. Banda Os Atuais / Divulgação

O cantor Paulinho Dill, da banda Os Atuais, apresentou melhoras neurológicas e saiu da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Clínicas de Passo Fundo, no norte gaúcho.

A informação foi confirmada nesta sexta-feira (27) pela banda, através de um comunicado publicado às 13h30min nas redes sociais.

De acordo com Os Atuais, o artista já está no quarto e retomou a comunicação. Além disso, ele voltou a realizar suas necessidades fisiológicas e vem apresentando melhoras neurológicas.

— Apesar dos avanços, seu quadro ainda exige muitos cuidados e acompanhamento constante. Seguimos confiantes em sua recuperação e agradecemos a todos pelas orações e pela corrente de apoio. Continuem enviando boas energias e mantendo Paulinho em seus pensamentos — diz a nota.

Dill foi transferido para o Hospital de Clínicas de Passo Fundo na tarde de domingo (22), após não apresentar progresso em sua recuperação e não responder bem ao tratamento até aquele momento.

Ele estava internado desde 6 de dezembro no Hospital de Santo Ângelo, para realizar uma cirurgia na face, e no dia 19 foi diagnosticado com uma infecção pulmonar.

Na terça-feira (24), a banda Os Atuais e a família do cantor lançaram uma campanha para ajudar no tratamento médico do artista. O objetivo é manter os custos de internação e tratamento do músico.

Todo valor arrecadado será administrado pela mãe de Paulinho, Janete Lúcia Dill Gonçalves, que conforme a banda, também terá como responsabilidade a prestação de contas. Saiba como colaborar.

Grave acidente em novembro

Paulinho Dill sofreu um acidente no dia 11 de novembro, na RS-307, na altura do km 50, no trecho entre Santo Cristo e Cândido Godói, no noroeste do Estado.

Conforme o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o músico perdeu o controle do veículo e capotou.