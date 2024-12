Banda Os Atuais e família de Paulinho Dill fazem campanha para pagar tratamento hospitalar

Cantor sofreu acidente em novembro. Banda Os Atuais / Divulgação

A banda Os Atuais e família do cantor Paulinho Dill lançaram uma campanha nesta terça-feira (24) para ajudar no tratamento médico do artista. Ele está internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital de Clínicas de Passo Fundo desde domingo (22).

Dill foi transferido do Hospital de Santo Ângelo, onde recebeu o diagnóstico de infecção pulmonar, na quinta-feira (19). Segundo o grupo, a transferência ocorreu pois a recuperação de Paulinho não apresentou progresso.

Paulinho Dill sofreu um acidente em 11 de novembro na RS-307, no trecho entre Santo Cristo e Cândido Godói, noroeste do Estado. Conforme o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o músico perdeu o controle do veículo e capotou.

Nas redes sociais, a banda Os Atuais, na qual Dill era vocalista, informou que a campanha de arrecadação é uma iniciativa conjunta com a família do artista. O objetivo é manter os custos de internação e tratamento do músico. Devido ao trauma na cabeça, ele precisa de cuidados especializados.

— Ele não reconhece as pessoas ao redor, nem mesmo as mais próximas, como sua mãe. Está sendo acompanhado por um dos melhores neurologistas do país. O tratamento é complexo, requer recursos significativos e representa uma longa jornada até a recuperação — disse um dos integrantes da banda em vídeo publicado nas redes sociais.