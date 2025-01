GZH faz a transmissão ao vivo do sorteio a partir das 20h desta terça-feira (31)

Apostas foram feitas até as 18h (horário de Brasília) de hoje. Apostadores relataram problemas e instabilidade até os últimos minutos.

Neste ano, o valor sorteado será de R$ 600 milhões, o maior já pago desde a criação do concurso, em 2009

Acompanhe ao vivo as últimas informações da Mega da Virada

Quanto a Mega da Virada pagará para quem acertar quina e quadra

O prêmio da Mega da Virada não acumula, diferentemente do que ocorre com os sorteios habituais da Mega Sena. Por isso, caso nenhuma aposta com seis acertos seja registrada, o prêmio é dividido entre outras faixas.

Sem apostadores que acertem os seis números sorteados, o prêmio passa a ser destinado a quem acertar cinco dezenas (quina). Caso também não haja bilhetes nesta faixa, o valor é dividido entre pessoas com quatro números sorteados (quadra).

Conforme a Caixa, 43% do valor arrecadado (ainda não informado pela instituição) com as apostas são destinados às premiações. Dessa parcela, 62% é destinado para o prêmio principal, 19% para a quina (cinco acertos) e 19% para a quadra (quatro acertos).

A distribuição dos valores ocorre da seguinte forma:

Seis acertos (sena): R$ 600 milhões para a primeira faixa (62%)

R$ 600 milhões para a primeira faixa (62%) Cinco acertos (quina): R$ 120 milhões para a primeira faixa (19%)

R$ 120 milhões para a primeira faixa (19%) Quatro acertos (quadra): R$ 120 milhões para a primeira faixa (19%)

Quanto o prêmio rende em investimentos de renda fixa?

Investir em renda fixa pode ser uma escolha segura e rentável para os ganhadores da Mega da Virada. Essa modalidade inclui Títulos Públicos e Privados, nos quais o investidor empresta dinheiro a instituições ou ao governo, recebendo juros ou correções monetárias após um período.

Abaixo estão exemplos de rendimento com base na Taxa Selic atual (12,25%). As informações são da revista Veja.

Poupança

Quando a Selic está acima de 8,5%, a poupança rende 0,5% ao mês mais a Taxa Referencial (TR), totalizando cerca de 0,56% ao mês. Por ser isenta de Imposto de Renda (IR): R$ 600.000.000 x 0,0056 = R$ 3.360.000 por mês.

CDB (Certificado de Depósito Bancário)

Um CDB que paga 100% do CDI, considerando o IR de 17,5% para aplicações de um ano, apresenta rendimento líquido aproximado de 0,77% ao mês: R$ 600.000.000 x 0,1125 = R$ 67.500.000 bruto por ano.

Líquido: R$ 55.687.500 por ano ou R$ 4.640.625 por mês.

Tesouro Selic

O Tesouro Selic, com taxa de custódia de 0,2% ao ano e IR de 17,5%, renderia cerca de 0,75% ao mês: R$ 600.000.000 x 0,1125 = R$ 67.500.000 bruto por ano.

Após os descontos, o rendimento líquido seria R$ 4.531.343,75 por mês.

LCI/LCA (Letras de Crédito Imobiliário e do Agronegócio)

Por serem isentas de IR, essas modalidades oferecem rendimentos próximos a 90% do CDI, equivalendo a 0,84% ao mês: R$ 600.000.000 x 0,10125 = R$ 60.750.000 por ano ou R$ 5.062.500 por mês.

Veja o que é possível comprar com o prêmio da Mega da Virada

Já imaginou começar 2025 com R$ 600 milhões na conta bancária? Esse é o valor do prêmio da Mega da Virada deste ano, o maior desde a primeira edição do concurso, realizado em 2009 e com premiação de R$ 144,9 milhões ao vencedor.

O valor deste ano também supera o da Mega da Virada de 2023, que foi de R$ 558,8 milhões. O sorteio é realizado anualmente no dia 31 de dezembro.

Ao longo do ano, os concursos da Mega Sena destinam 43,35% do valor arrecadado à premiação dos vencedores, que é distribuída da seguinte forma:

Sena (seis acertos): 35%

35% Quina (cinco acertos): 19%

19% Quadra (quatro acertos): 19%

19% Acumulação: 22% são reservados para concursos de final 0 ou 5, e 5% para a Mega da Virada

Caso ninguém acerte os números de uma faixa, o prêmio acumula para o concurso seguinte. Os valores não resgatados em até 90 dias são revertidos ao Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies). Na Mega da Virada, no entanto, o prêmio não acumula, ou seja, todo o valor é distribuído conforme o número de acertos.

A probabilidade de acertar a sena em uma aposta simples é de um em 50.063.860. Os maiores valores recebidos individualmente nos concursos regulares foram em 2021: duas apostas ganharam R$ 189.062.363,74 cada, dividindo o montante de R$ 378,1 milhões. O ano de 2018 foi o que o concurso com mais vencedores: 52 pessoas repartiram R$ 302,5 milhões.

Para efeito de comparação, R$ 600 milhões foi o valor que o empresário mineiro Pedro Lourenço investiu na compra da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Cruzeiro. Aplicado em uma conta poupança, o montante renderia cerca de R$ 3,4 milhões por mês.

Seria possível comprar a mansão mais cara do Brasil, vendida em julho deste ano por R$ 220 milhões. Após mudar-se para o imóvel no Jardim Pernambuco, no bairro Leblon, Rio de Janeiro, sobraria pouco mais de R$ 380 milhões ao sortudo que vencer a Mega da Virada.