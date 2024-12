A página pode ser acessada pelo celular ou por um computador, com necessidade de efetuar um cadastro vinculado ao CPF do apostador, com e-mail e senha. Para apostar é necessário possuir cartão de crédito ou pix.

Sorteio será realizado no dia 31 de dezembro, a partir das 20h. As apostas podem ser realizadas até as 18h do dia do sorteio.