Mulheres encontram liberdade e amizades em viagens com agência exclusiva

De acordo com um levantamento da CVC , 30% das viagens na agência foram realizadas por mulheres viajando sozinhas. Esse movimento tem ganhado destaque no cenário atual, marcando um movimento cultural significativo em direção à independência e ao empoderamento feminino.

De acordo com a empresária e criadora da Viaja Guria, Lettícia Gerhardt, a agência promove a união e o empoderamento entre as mulheres. Mas, também, contribui significativamente para o crescimento do segmento de viagens femininas na indústria do turismo, oferecendo experiências únicas e culturalmente imersivas.