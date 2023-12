Com a chegada do fim de ano, um assunto costuma tomar conta de muitas rodas de conversas pelo Brasil: o que você faria se ganhasse na Mega da Virada. Desde a criação do sorteio, em 2008, ganhadores de duas apostas feitas no Rio Grande do Sul tiveram a chance de realizar boa parte de seus sonhos financeiras. Os jogos foram feitos em lotéricas de Fazenda Vilanova, em 2016, e Arroio do Sal, em 2022.