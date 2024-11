Uma carta publicada pelo CEO do Carrefour, Alexandre Bompart, na última quarta-feira (20), segue repercutindo no agronegócio brasileiro. Na postagem compartilhada nas redes sociais, Bompart afirmou que, para apoiar os produtores da França, a rede deixará de comprar carne produzida nos países do Mercosul - Brasil, Argentina, Paraguai, Bolívia, Venezuela e Uruguai.