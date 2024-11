A ação do CEO do Carrefour, Alexandre Bompart, nas redes sociais causou uma reação imediata do governo e de entidades do agro brasileiro. Em carta direcionada ao sindicato rural francês, afirmou que a rede deixará de comprar carne oriunda do Mercosul. A justificativa é de apoiar os produtores do país europeu, preocupados com o acordo do bloco sul-americana com a UE.