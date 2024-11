Uvas frescas de mesa, gergelim e sorgo são os itens que compõem o cardápio de novos protocolos firmados nesta quarta-feira (20) para a exportação na área agrícola entre Brasil e China. Outros pedidos do setor deverão ser colocados à mesa no jantar oferecido no Itamaraty pelo presidente Lula ao presidente chinês Xi Jingping.