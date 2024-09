Há uma nova China surgindo no horizonte das exportações do Brasil de carne suína? Sim e não. Em agosto, as Filipinas foram, pelo segundo mês consecutivo, o principal destino da proteína brasileira, com 28 mil toneladas adquiridas, o que representa alta de 80% sobre igual mês do ano passado, conforme dados divulgados pela Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA).