O Rio Grande do Sul fez na terça-feira (25) o primeiro carregamento de carne suína para as Filipinas. Ao todo, dois contêineres, cada um com 27 toneladas de pernil e paleta desossados, foram embarcados rumo ao país asiático. O produto tem como origem os frigoríficos da empresa Alibem, baseados no noroeste gaúcho, em Santo Ângelo e Santa Rosa.