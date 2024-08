Como Brasil conseguiu chegar a novo recorde mensal na exportação de carne suína

Foi com a ajuda do apetite das Filipinas que o Brasil chegou em julho a um novo recorde mensal de exportação de carne suína em julho. As 138,3 mil toneladas embarcadas para o país asiático representam uma nova marca para a proteína e uma alta de 31,4% na comparação com igual período do ano passado. O ranking de maior comprador também traz uma novidade com as compras do país asiático, que desbancou os chineses da posição, conforme dados divulgados pela Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) no Salão Internacional de Proteína Animal.