Recém abertas para a carne suína do Rio Grande do Sul, as portas do mercado filipino representam também um caminho de recuperação. Diretamente afetada pela catástrofe climática, a Cooperativa Dália acaba de enviar o primeiro contêiner da proteína para o país asiático. O negócio traz um sabor especial, avalia Gilberto Piccinini, presidente do Conselho de Administração da Dália Alimentos: