A China continua sendo o principal destino das exportações brasileiras de carne suína, mas os resultados de 2023 mostram que nem mesmo o apetite reduzido do país asiático (em relação a ele mesmo, é bom lembrar) impediu que se fechasse 2023 com crescimento e novo recorde. Dados divulgados pela Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) apontam uma expansão de 9,8% no volume embarcado, que chegou a 1,229 milhão de toneladas. Em receita, o aumento foi de 9,5%, com US$ 2,82 bilhões acumulados.