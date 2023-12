O Rio Grande do Sul ampliou as exportações de ovos em 2023, superando em 130% a quantidade de produto embarcado até novembro deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. Foi o segundo Estado que mais exportou no acumulado do ano, com 5,8 mil toneladas enviadas ao Exterior. A receita já soma US$ 20,1 milhões, uma alta de 148% sobre 2022.