Seja pela cultura trazida pelos imigrantes europeus ou por superstição mesmo, a carne suína é ingrediente da ceia de final de ano. Para além da noite da virada, a proteína promete ganhar novos espaços em 2024. Com o embarque estimado em até 1,3 milhão de toneladas, o Brasil tem a perspectiva de encostar no Canadá na terceira colocação entre os maiores exportadores globais — atualmente, ocupa o quarto lugar. O Rio Grande do Sul, segundo maior exportador entre os Estados, tem a previsão de receber uma missão chinesa, que pode se converter na ampliação do cardápio de embarques ao país asiático.