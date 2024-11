Setor de aves pressiona por fim do embargo chinês ao RS

Quatro meses depois e com todos os protocolos seguidos à risca, o Rio Grande do Sul tem pressa na solução aos embargos que se mantêm por conta do caso de Newcastle registrado em julho. Compradores importantes, como China, México e Chile, seguem com as portas fechadas à proteína gaúcha. A última das etapas foi cumprida no final de outubro, quando a Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA) foi comunicada sobre o fim do prazo de 90 dias sem novos casos, o que permite a retomada do status sanitário anterior à doença.