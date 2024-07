Efeito da cheia ainda aparece nas exportações de frango do RS do primeiro semestre

Terceiro maior produtor e exportador de carne de frango entre os Estados brasileiros, o Rio Grande do Sul ainda ostenta as marcas da catástrofe climática no resultado das exportações. Dados divulgados nesta segunda-feira (8) pela Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) mostram que os embarques gaúchos tiveram uma redução de 4,7% no primeiro semestre deste ano em relação a igual período de 2023.