Adegas subaquáticas? Brasil vira rota de produção dessa prática comum na Europa

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Reinieri Balestro é o responsável pelo principal centro de formação de profissionais de mergulho do Brasil e sócio da Underwater Cellar. Eduardo Lazzarin / Divulgação

Dos vinhedos para o fundo do mar. Essa é a rota de produção, comum na Europa, e que está ganhando espaço, ou melhor, mar no Brasil. No Velho Continente, a prática da guarda em oceano surgiu a partir de tesouros encontrados em navios naufragados. Agora, virou uma forma inovadora e mais rápida de envelhecimento da bebida — e, vamos combinar, bastante charmosa: as garrafas ficam cobertas com corais, algas e conchas.

— Os vinhos que envelhecem no fundo do mar têm uma certa cremosidade e cor que são resultados dessa maturação acelerada, feita a partir do movimento de correntes marítimas — explica Eduardo Lazzarin, sommelier, mergulhador e sócio da Underwater Cellar, adega subaquática na praia de Bombinhas, em Santa Catarina.

No caso do negócio de Lazzarini, a adega recebe vinhos de diversas vinícolas do Brasil e do mundo. É uma espécie de terceirização da guarda. As garrafas são submersos a profundidade de 10 a 15 metros no oceano, em jaulas de aço inoxidável. A operação é monitorada 24 horas por dia, e as garrafas são periodicamente retiradas para análises químicas e sensoriais.

Feita de aço inoxidável, adega subaquática está localizada entre 10 e 15 metros de profundidade, na praia de Bombinhas, Santa Catarina. Eduardo Lazzarin / Divulgação

Tudo isso de forma "muito profissional e científica", garante o profissional. Além de estudos, a adega conta com licenças ambientais, apoio da Marinha do Brasil e da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.

— Nosso objetivo sempre foi ter um embasamento científico que tornasse o projeto único no mundo. É multivinícolas, recebemos vinhos de diversos países, e temos total autonomia sobre os tempos de maturação — detalha o sommelier.

Outras iniciativas

A vinícola Miolo, de Bento Gonçalves, na serra gaúcha, também apostou nessa novidade de guarda “terceirizada”. No seu caso, deixou um rótulo submerso por um ano no mar da Bretanha, na França

As vinícolas Fama, de São Joaquim, na serra catarinense, e Videiras Carraro, de Bento Gonçalves, também aderiram prática semelhante. Alguns dos seus vinhos são maturados em alto-mar, no litoral catarinense, em local não divulgado