Colheita encerrada, perdas em aberto: safra de verão termina no RS com marcas da estiagem

Com a colheita da safra de verão tecnicamente encerrada no Rio Grande do Sul, o que se colhe agora é a confirmação de um cenário que já era realidade: a de que a estiagem levou parte da produção das lavouras no Estado. O tamanho exato desse prejuízo, no entanto, ainda deve ser calculado pela Emater, com a divulgação dos números consolidados nas próximas semanas.