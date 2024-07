Uma entrevista do secretário de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura antecipou o anúncio oficial de que o Brasil comunicou à Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA) o encerramento do foco da doença de Newcastle no Rio Grande do Sul. Carlos Goulart falou sobre o assunto ao Estadão, trazendo a boa notícia com a justificativa de que todas “as informações técnicas indicam a conclusão”.