"Os países vão querer outros atributos da soja", diz presidente da Abiove sobre o futuro do grão

Principal produto cultivado pelo agronegócio brasileiro, a soja completa 100 anos de história no país em 2024. Em 1924, o grão desembarcou, pela primeira vez, ao território nacional. O tema foi assunto do 2º Congresso Cerealista Brasileiro, que encerrou no sábado (23), em Garibaldi, na Serra. Mais do que o passado, a coluna foi atrás do futuro dessa commodity. Sobre ele, falou o presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove), André Nassar.