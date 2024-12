Com restaurantes e opções de lazer, orla do Mampituba se consolida como nova atração e alavanca comércio da região em Torres

Um atrativo recém-inaugurado no Litoral Norte caiu rapidamente no agrado dos veranistas e se consolida como um dos novos pontos de gastronomia, lazer e prática de esportes da região.

A Orla Gastronômica do Mampituba, localizada junto ao rio de mesmo nome, no norte de Torres, atrai milhares de visitantes ao longo do dia e após anoitecer com uma combinação de restaurantes, parque infantil, espaços de contemplação e circulação. Como resultado, comerciantes das proximidades já percebem um aumento de pelo menos 50% no movimento no começo desta temporada.

Ao longo de pouco mais de 450 metros, entre as avenidas Beira-Mar e Cristóvão Colombo, se sucedem meia dúzia de restaurantes, uma praça com brinquedos infantis, uma fonte iluminada com 27 jatos de água, bancos em formato de espreguiçadeira e deques para contemplação. A nova pavimentação reservou espaço para a passagem de veículos (um por vez, em sentido único), pedestres e uma ciclovia que se conecta à pista para ciclistas da Beira-Mar.

Ficou muito bom. O número de pessoas que passam por aqui aumentou em uns 80% ANA LÚCIA SOUZA BROGNOLI Proprietária do restaurante Souza

No restaurante Beira-Mar, a estimativa é um pouco mais modesta, mas ainda significativa: um aumento de 50% na quantidade de frequentadores.

— Agora, tem gente passando dia e noite por aqui. Tem muita coisa diferente para fazer — argumenta o sub-gerente do Beira-Mar, Amauri Goulart.

De fato, cada grupo aproveita a nova orla de um jeito próprio. Há os pescadores, que seguem lançando suas iscas ao Mampituba, enquanto famílias caminham e os adeptos do atletismo aproveitam para correr.

Já a criançada correr e saltar por entre os jatos de água da fonte luminosa, que sobem e descem a intervalos imprevisíveis, a partir do final da tarde.

Jatos de água são destaque da nova paisagem de Torres. Jefferson Botega / Agencia RBS

Por volta das 18h de sexta-feira (27), o corretor de imóveis Carlos Poli, 52 anos, e a servidora pública Fabiana Bauer, 46, assistiam à filha Maria Eduarda, sete anos, saracotear entre as colunas de água ejetadas do chão.

— É a primeira vez que vimos tudo pronto, com os chafarizes ligados. Ficou muito bom, valorizou bastante a região — comenta Fabiana, que mora na Capital e veraneia em Torres.

Moradoras do município, as arquitetas Catiele Silva, 34 anos, e Anelise Rosa da Luz, 36, acreditam que um dos trunfos do novo espaço é favorecer diferentes tipos de mobilidade — seja para quem está a pé, de carro ou bicicleta.

— Antes, a gente caminhava só até o final da Avenida Beira-Mar. Agora, já seguimos pelo trecho da nova orla. Era um lugar que, antes (da reforma) só se passava de carro — conta Anelise.

O novo sistema de iluminação faz com que os frequentadores se mantenham no local até tarde da noite. A orla, construída a um custo aproximado de R$ 8,4 milhões, conta ainda com lixeiras e bicicletário. Parte dos visitantes aproveita os bancos apenas para admirar o Mampituba e o entardecer entre o rio e o mar.

A novidade começou a ser erguida em janeiro de 2023 e foi entregue pela prefeitura à comunidade no final de novembro deste ano. O paisagismo é complementado pelo plantio de flores e algumas mudas de árvores nativas.

— A gente nem consegue lembrar direito como era antes — diz Anelise.