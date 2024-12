Empresa gaúcha construirá nova fábrica de fertilizantes após a enchente

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Conhecida por um portfólio de produtos que vão de fertilizantes a arroz, inclusive da marca Tio João, a Josapar decidiu mudar a localização de uma de suas plantas após a enchente. A empresa vai construir uma fábrica de fertilizantes em Rio Grande , na região sul do Estado, a partir de R$ 152,9 milhões aprovados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) em financiamento. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (27).

A nova fábrica terá o dobro da capacidade de produção da planta atual , que é de 60 mil toneladas de fertilizantes por ano. Também serão realizados no local a mistura e o ensaque dos produtos, que hoje ainda são feitos por terceiros.

O investimento total previsto para a implantação da fábrica será de R$ 201,7 milhões . Deste total, 75,8% entrará como financiamento do BNDES. Para ter acesso ao crédito, a Josapar se comprometeu em manter ou ampliar os 156 empregos da unidade no próximo ano.

Com a desativação da planta de Pelotas, o segmento de arroz e farinha de arroz existente no local será remanejado para a unidade fabril Vila Princesa, no município.