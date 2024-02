Com a entrada em vigor dos decretos estaduais que revogam benefícios fiscais — prevista para 1º de abril — o custo de produção agropecuária terá um adicional de R$ 1,21 bilhão, aponta estudo da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul). O impacto reflete a revogação prevista em itens como fertilizantes e produtos químicos. Mas não é o único efeito: da lavoura ao bolso do consumidor, o cenário é de alta nos desembolsos, de acordo com o levantamento.