Com discurso marcado por insatisfação e busca por união, entidades empresariais agem em bloco para aumentar a pressão pela revogação do corte de incentivos fiscais, promovidos pelo governo do Estado. Encabeçada pela Federação das Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul), cerca de 15 organizações, incluindo federações e associações comerciais, se reuniram nesta quarta-feira (7) para tratar do tema em Porto Alegre. Alinhamento na conversa com o governo, reforço no alerta para a população sobre os efeitos do fim dos benefícios e aumento da formalização dominaram o centro do debate. Além disso, aproximação com parlamentares também foi ventilada na reunião.