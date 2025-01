Governo federal pretende leiloar 15 rodovias do país em 2025; quatro estão no RS

O governo federal pretende realizar 15 leilões de rodovias em 2025 , para concessão ao setor privado. No Rio Grande do Sul as BRs 116, 158, 392 e 290 estão na lista. O cronograma foi apresentado nesta terça-feira (28), pelo ministro dos Transportes, Renan Filho.

Segundo ele, os leilões devem movimentar R$ 161 bilhões em investimentos ao longo dos contratos. As informações são do g1 .

O ministro também disse que os projetos continuam atrativos, mesmo com a taxa básica de juros da economia em trajetória de alta. Hoje, ela está em 12,25% ao ano, com perspectiva de nova alta em reunião do Conselho de Política Monetária (Copom) do Banco Central.