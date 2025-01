Em Porto Alegre, Rui Costa confirma nova ofensiva para tentar responsabilizar redes sociais por conteúdos postados por usuários

O governo Lula prepara uma nova ofensiva para tentar responsabilizar as redes sociais por conteúdos publicados por seus usuários. A regulação das big techs volta à pauta do governo federal após dois anos de insucesso na tentativa de aprovar no Congresso um projeto de lei sobre o tema.

— Nós estamos, por enquanto, discutindo o conteúdo, o mérito, aquilo que será a posição do governo. Nós vamos dialogar, já nos reunimos com as associações que representam as rádios, as TVs, os jornais, vamos dialogar com a sociedade, vamos formar uma opinião de mérito e depois, assim que o Congresso retornar, nós vamos dialogar com o Congresso quais são as melhores opções. Se é aproveitar um projeto que está tramitando, se é publicar uma medida provisória, se é mandar um novo projeto de lei — disse Rui Costa, após reunião em Porto Alegre sobre investimentos na reconstrução do Estado.