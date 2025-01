"Chove em tudo o que é lugar, menos aqui", diz produtora de São Sepé

Um dos rostos que ficou conhecido na mobilização de agricultores gaúchos causada pelos estragos do excesso de chuva em 2024, a produtora Graziele de Camargo vive agora a preocupação climática oposta. O tempo seco que perdura já produz estragos nas lavouras de São Sepé, na Região Central, e em outros pontos das Missões e Noroeste.

Imagens feitas pela produtora mostram folhas amareladas, outras secas, da cor do solo. Mais do que a falta de chuva, condições adicionais como altas temperaturas e vento forte "também atrapalham muito" .

Nesta quarta-feira (15), três municípios do Estado entraram com pedido de decreto de emergência em razão da falta de chuva: Arvorezinha, Santa Margarida do Sul e Manoel Viana.