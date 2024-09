Movimento SOS Agro cobra efetividade nas medidas de apoio anunciadas 

A distância entre o anunciado e o efetivado é o argumento que volta a mobilizar integrantes do Movimento SOS Agro RS. Parte do grupo esteve na Assembleia Legislativa na segunda-feira (16), onde manifestou a preocupação com a demora na concretização da ajuda. A votação de um projeto de lei, que deve sair hoje na Câmara Federal, é considerada um passo essencial. O PL 3.117/2024 traz, entre outras coisas, o aporte de recursos para viabilizar, na prática, o apoio sinalizado.