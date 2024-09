Entidades avaliam que resolução com apoio a produtores do RS é avanço, mas ainda relatam dúvidas

É como um avanço e, ao mesmo tempo, com dúvidas, que entidades representativas do agro gaúcho receberam a Resolução 5.172, do Conselho Monetário Nacional (CMN), aprovada na noite desta segunda-feira (9). O documento era aguardado desde a Expointer, quando o governo federal anunciou a possibilidade de produtores, cooperativas, cerealistas e fornecedores de insumos acessarem os recursos do fundo social, cerca de R$ 15 bilhões.