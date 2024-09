Construída na Expointer, ajuda a produtores fica agora por resolução

Foi em questão de horas, dentro do parque Assis Brasil, que o avanço no caminho para a busca por uma solução quanto aos financiamentos de produtores do Rio Grande do Sul veio. Após reuniões com entidades representativas do agro e com instituições bancárias, foi costurada em Esteio a proposta possível para a renegociação de quem foi afetado pela catástrofe climática de maio e ainda aguardava uma alternativa perene, para além da prorrogação dos vencimentos.