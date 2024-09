A 47ª edição da Expointer foi oficialmente aberta nesta sexta-feira (30), em Esteio, consagrando o espírito de retomada da atividade agropecuária gaúcha após a enchente. Mas enquanto uma das autoridades discursava no púlpito da Pista Central do Parque de Exposições Assis Brasil, no chão, dois touros protagonizavam uma briga.