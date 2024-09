Oportunidades para o agronegócio ser mais reconhecido e sustentável no país e desafios do mundo feminino em atuar no setor. Estes foram os principais assuntos de um dos painéis do Campo em Debate, ação do Grupo RBS em parceria com a Fiat, que reuniu nomes de relevância do segmento no Parque Assis Brasil, durante a 47ª Expointer, em Esteio. A Iniciativa faz parte da campanha Pra cima, Rio Grande.