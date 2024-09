Enchentes e secas serão mais recorrentes, e serão necessárias mais iniciativas de preservação ambiental com os produtores rurais do Estado. Em linhas gerais, essa foi a temática de um dos painéis do Campo em Debate, iniciativa do Grupo RBS em parceria com a Fiat, que reuniu importantes nomes do agronegócio no Parque Assis Brasil, durante a 47ª Expointer, em Esteio. Esta ação faz parte da campanha Pra cima, Rio Grande.