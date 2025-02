Alvo do Grêmio, Amuzu tem reviravolta em negociação com o Napoli

Amuzu soma 28 gols e 24 assistências em 251 partidas pelo Anderlecht. Anderlecht / Divulgação

A imprensa italiana tem repercutido nas últimas horas uma mudança nos rumos da negociação entre o atacante Francis Amuzu, do Anderlecht, da Bélgica, com o Napoli, da Itália. A direção do Grêmio também estava em tratativas para a contratação do jogador.

A reviravolta se estabelece a partir de um encaminhamento da equipe italiana com outro atacante, Allan Saint-Maximin, atleta que está emprestado pelo Al-Ahli ao Fenerbahçe (Turquia), e seria a prioridade do Napoli. Com este novo cenário, os italianos teriam recuado na negociação por Amuzu.

O Grêmio aguardava por uma resposta do atacante belga até sexta-feira (31), mas não dava como totalmente encerrada a negociação. A direção, no entanto, também analisa outras possibilidades no mercado.

Amuzu desperta ainda o interesse do Paris FC, mas o salário oferecido pelo Grêmio é um fator complicador para os franceses. A proposta do Tricolor ao Anderlecht pelo atacante é de 1,2 milhão de euros (R$ 7,2 milhões), conforme noticiou o colunista Eduardo Gabardo.

Natural de Acra, em Gana, Francis Amuzu mudou-se para a Bélgica ainda na infância e por isso tem tem dupla nacionalidade. Em 2019, disputou a Eurocopa sub-21 pela seleção belga.

Ele foi revelado pelo Anderlecht, um dos principais clubes da Bélgica. Até então, este é seu único time como profissional. Por lá, soma 28 gols e 24 assistências em 251 partidas.