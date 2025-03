Atacante do Grêmio é convocado em pré-lista do Uruguai para as Eliminatórias

Cristian Olivera é um dos 10 atacantes da pré-lista do Uruguai. Lucas Uebel / Grêmio,divulgação

O Grêmio já foi comunicado pela seleção uruguaia que terá um jogador convocado para os jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo na data Fifa de março.

Para os confrontos contra a Argentina em 21 de março, em Montevidéu, e contra a Bolívia, em 25 de março, em El Alto, Marcelo Bielsa relacionou 32 jogadores. Entre eles está Cristian Olivera, atacante do Grêmio.

A lista final, com menos jogadores, será confirmada apenas nas vésperas das partidas pelas Eliminatórias da Copa.

Os jogos serão disputados após as finais do Gauchão e antes do início do Brasileirão. Portanto, Kike não irá desfalcar o Grêmio.

A decisão de jogar no Grêmio também levou em conta a possibilidade de seguir em alta com a comissão técnica de Marcelo Bielsa, de olho em um lugar entre os convocados para a Copa do Mundo de 2026.

— Estou no Grêmio agora. E aqui é o único lugar onde quero estar. Me sinto feliz, me sinto cômodo aqui. Um outro objetivo é chegar ao Mundial — afirmou o jogador em entrevista.

Kike é convocado pelo Uruguai desde 2023. Reprodução / X: @Uruguay

Pré-lista do Uruguai

Goleiros

Sergio Rochet (Inter)

Franco Israel (Sporting)

Santiago Mele (Junior Barranquilla)

Randall Rodríguez (Velez)

Laterais

Nahitan Nández (Al Qadisiyah)

Pumita Rodríguez (Vasco)

Guillermo Varela (Flamengo)

Mathías Olivera (Napoli)

Lucas Olaza (Krasnodar)

Alan Maturro (Genoa)

Marcelo Sarachi (Boca Juniors)

Zagueiros

José Maria Giménez (Atlético de Madrid)

Ronald Araújo (Barcelona)

Sebástian Cáceres (América-MEX)

Santiago Bueno (Wolves)

Santiago Mouriño (Alavés)

Meio-campistas

Manuel Ugarte (Manchester United)

Rodrigo Bentancur (Tottenham)

Federico Valverde (Real Madrid)

Lucas Torreira (Galatasaray)

Nicolás De La Cruz (Flamengo)

Nicolás Fonseca (León-MEX)

Emiliano Martínez (Palmeiras)

Facundo Torres (Palmeiras)

Giorgian De Arrascaeta (Flamengo)

Atacantes

Darwin Núñez (Liverpool)

Facundo Pellistri (Manchester United)

Maxi Araújo (Sporting)

Brian Rodríguez (América-MEX)

Tiago Palacios (Estudiantes)

Cristian Olivera (Grêmio)

Rodrigo Aguirre (América-MEX)

Joaquín Lavega (Fluminense)

Agustín Álvarez Martínez (Elche)

Luciano Rodríguez (Bahia)