Denilson fala sobre o Gre-Nal: "O Inter chega melhor, mas quando a bola rola, zera tudo"

Denilson, craque dos anos 1990 e 2000, ídolo de São Paulo e do Betis, uma das figuras do pentacampeonato da Seleção Brasileira, esteve em Porto Alegre para compromissos profissionais.

O mais novo comentarista do Grupo Globo reservou um espaço em sua agenda para conversar com Zero Hora. E não se furtou de falar sobre o Gre-Nal.

Confira trecho da entrevista

Que bela semana para vir a Porto Alegre.

— Que semana decisiva! Viemos no avião de São Paulo para cá falando sobre isso. Você vai estar lá, né?

Sim, sim.

— Não vou conseguir ficar para o jogo, tenho outros compromissos em São Paulo. Mas gostaria muito de ficar porque nunca assisti a um jogo. Aliás, eu nunca assisti ao jogo, né? Porque o Gre-Nal é O JOGO. E entendo bastante desse sentimento do clássico, do derby, porque morei em uma cidade que se divide, se bobear igual ou até mais nessa hora, que Sevilha, com seu Betis x Sevilla. Então entendo quando chega essa semana, imprensa e torcida ficam projetando o que pode acontecer no clássico.

Nos últimos 80 anos, pelo menos, alguém perguntou se Gre-Nal tem favorito. Talvez em Sevilha fosse assim também. Enfim, clássico tem favorito?

O Inter tem um treinador que já está, desde o ano passado, fazendo um trabalho bom, tem jogadores que estão mais acostumados com a forma do Roger DENILSON Ex-jogador da Seleção Brasileira

— Sempre tem alguém que chega melhor, mas na hora que a bola rola, zera tudo. Acho, por exemplo, que o Inter está num momento muito melhor do que o do Grêmio. O Inter tem um treinador que já está, desde o ano passado, fazendo um trabalho bom, tem jogadores que estão mais acostumados com a forma do Roger. O Quinteros chegou só agora no Grêmio. Sinto que o time ainda não entende muito o que o treinador pede. O elenco do Grêmio nem está fechado ainda, o do Inter parece mais certo. Por esses detalhezinhos que, antes dos jogos, acabam fazendo com que o Inter seja o favorito para esse confronto.

Mas tem outros fatores?

— Sim. Tem mais situações. A polêmica do Grêmio contra o Juventude, se foi falta ou não. Isso também coloca mais ingrediente de rivalidade. Mas vale lembrar, e não podemos cansar de falar: que isso fique dentro do campo. Que o torcedor de consiga desfrutar dessa adrenalina que envolve o clássico.

