FGF divulga áudio do VAR no gol do Grêmio contra o Juventude: "Não existe o contato"

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) divulgou o áudio da conversa entre os árbitros para a validação do gol do Grêmio contra o Juventude, que levou a definição da semifinal para os pênaltis.

No diálogo entre Anderson Daronco e árbitro de vídeo Caio Max Vieira, ambos concordam com a marcação do gol.

— A minha decisão é gol, Caio Max — disse Daronco.

— O campo deu gol, tem que checar esse pé — comentou Vieira.

Ao verificar o lance do gol de Gustavo Martins de forma pausada, o VAR definiu:

— Para mim o gol é legal. Não existe o contato — enfatizou Caio Max.

O questionamento do Juventude seria de uma jogada perigosa, pelo fato de o zagueiro gremista ter atingido o rosto do jogador da equipe da Serra.

"Vou olhar por minha conta"

Enquanto tentava conter as reclamações dos jogadores de Juventude e Grêmio no gramado, Daronco indica que também irá verificar nas câmeras o lance:

— Eu vou olhar por minha conta. A minha decisão é gol. A decisão da cabine é gol. Como é um lance de muita emoção, vou olhar por minha conta. Ninguém vai pressionar — disse Daronco aos jogadores.

Neste momento, o VAR observou outros ângulos do gol do Grêmio e mostrou para Daronco. O árbitro não mudou de opinião e confirmou a validade da jogada.

Depois, ele observou a confusão que foi formada para tomar a decisão sobre as expulsões do técnico Gustavo Quinteros e do lateral Reginaldo, do Juventude, além do tempo de acréscimo.